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Моуринью опроверг информацию о конфликте с Роузом

Моуринью опроверг информацию о конфликте с Роузом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью опроверг информацию о конфликте с защитником «шпор» Дэнни Роузом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роуз остался недоволен своим отсутствием в заявке на матч 23-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:0). Роуз был уверен, что готов принять участие во встрече, и на занятиях предъявил претензию Моуринью. Между защитником и тренером состоялся разговор на повышенных тонах.

«В четверг, перед матчем с „Уотфордом“, мне позвонил представитель медицинского штаба команды и сказал, что у Дэнни проблемы со спиной, из-за которых он не сможет тренироваться на следующий день. Я был удивлён, когда в пятницу увидел его на тренировке. Но я принял решение не заявлять его на игру. Не знаю, что подразумевается под „напряжением в воздухе“, но у меня нет проблем с Роузом», — приводит слова Моуринью BBC.

Роуз вступил в перепалку с Моуринью на тренировке «Тоттенхэма»
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