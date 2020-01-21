Моуринью опроверг информацию о конфликте с Роузом

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью опроверг информацию о конфликте с защитником «шпор» Дэнни Роузом.



Ранее в СМИ сообщалось, что Роуз остался недоволен своим отсутствием в заявке на матч 23-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:0). Роуз был уверен, что готов принять участие во встрече, и на занятиях предъявил претензию Моуринью. Между защитником и тренером состоялся разговор на повышенных тонах.



«В четверг, перед матчем с „Уотфордом“, мне позвонил представитель медицинского штаба команды и сказал, что у Дэнни проблемы со спиной, из-за которых он не сможет тренироваться на следующий день. Я был удивлён, когда в пятницу увидел его на тренировке. Но я принял решение не заявлять его на игру. Не знаю, что подразумевается под „напряжением в воздухе“, но у меня нет проблем с Роузом», — приводит слова Моуринью BBC.

Роуз вступил в перепалку с Моуринью на тренировке «Тоттенхэма»