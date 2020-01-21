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«Динамо» может приобрести защитника сборной Греции

«Динамо» может приобрести защитника сборной Греции
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Гамбурга» и сборной Греции Кириакос Пападопулос может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, в ближайшие дни футболист вылетит из Гамбурга в Москву, чтобы провести встречу с руководством московского «Динамо». Отмечается, что ранее Пападопулос посетил Китай, где провёл переговоры с клубом «Шанхай Шэньхуа». В итоге у сторон возникли разногласия по некоторым условиям контракта.

Пападопулос перешёл в «Гамбург» из «Байера» в 2017 году. Ранее греческий защитник становился обладателем Кубка (сезон-2010/2011) и Суперкубка (2011) Германии в составе «Шальке». В нынешнем сезоне Пападопулос принял участие в двух матчах второй Бундеслиги, однако не отметился результативными действиями.

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