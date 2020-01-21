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Гол Анюкова помог «Крыльям Советов» разгромить юрмальский «Спартак» в товарищеском матче

Гол Анюкова помог «Крыльям Советов» разгромить юрмальский «Спартак» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

Самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили юрмальский «Спартак» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Турции, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Счёт был открыт в начале матча. На 9-й минуте автором забитого мяча стал Деян Радоньич. На 30-й минуте латвийский клуб восстановил равновесие. В начале второго тайма россиян вывел вперёд Егор Голенков. На 64-й минуте третий гол забил Дмитрий Молчанов. Окончательный счёт на 87-й минуте установил Александр Анюков.

«Крылья Советов» (Самара, Россия) — «Спартак» (Юрмала, Латвия) — 4:1 (1:1)
Голы: Радоньич (9), Голенков (49), Молчанов (64), Анюков (87) — Адам (30).

Следующий матч самарский клуб проведёт 25 января с клубом «Богемианс Прага 1905».

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