Греческий игрок Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
Греческий футболист Стефанос Атанасиадис прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарской команды. Напомним, в данный момент «Крылья Советов» находятся на тренировочном сборе в Турции.
Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Твиттере».
Атанасиадис является воспитанником ПАОКа. Права на 31-летнего нападающего принадлежат греческому клубу ПАС.
Самарские «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах самарская команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».
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