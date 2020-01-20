Греческий игрок Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов»

Греческий футболист Стефанос Атанасиадис прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарской команды. Напомним, в данный момент «Крылья Советов» находятся на тренировочном сборе в Турции.

Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Твиттере».

Атанасиадис является воспитанником ПАОКа. Права на 31-летнего нападающего принадлежат греческому клубу ПАС.



Самарские «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах самарская команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».