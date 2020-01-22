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В «Динамо» сомневаются относительно продления контрактов с Панченко и Каборе

В «Динамо» сомневаются относительно продления контрактов с Панченко и Каборе
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», в «Динамо» сомневаются насчёт продления контрактов с нападающим Кириллом Панченко и полузащитником Шарлем Каборе. На данный момент более вероятен вариант, при котором оба игрока покинут клуб.

Панченко перешёл в «Динамо» из ЦСКА в 2017 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола. Контракт игрока с бело-голубыми истекает летом 2020 года.

Каборе стал игроком «Динамо» летом 2019 года. В текущем сезоне хавбек выступил в 15 матчах чемпионата России, однако не отметился результативными действиями. Контракт игрока с бело-голубыми истекает летом 2021 года.

Московское «Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Динамо» проведёт 29 февраля с московским «Спартаком».

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