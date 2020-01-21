«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Зинченко и Лапорт сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Стивенс, Бешич, Норвуд, Флек, Шарп, Макберни.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Зинченко, Родриго, Фернандиньо, Де Брёйне, Марез, Жезус, Стерлинг.
В первой части сезона «Манчестер Сити» встречался с «Шеффилд Юнайтед» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Манчестере завершился победой «горожан» со счётом 2:0. «Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (33) — на седьмом месте.
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