Вратарь «Шеффилда» парировал пенальти в исполнении Жезуса. Видео

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» гости упустили отличную возможность открыть счёт.

Рияд Марез попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но был остановлен фолом со стороны Криса Башама. Габриэл Жезус пробил с точки в левый от себя угол ворот, но Дин Хендерсон в прыжке выручил свою команду.

Видео доступно на «Чемпионате».

В первой части сезона «Манчестер Сити» встречался с «Шеффилд Юнайтед» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Манчестере завершился победой «горожан» со счётом 2:0. «Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (33) — на седьмом месте.