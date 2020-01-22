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Перишич: я не стар! Планирую играть ещё 7-8 лет

Перишич: я не стар! Планирую играть ещё 7-8 лет
Футбол / Германия 0

Хорватский полузащитник мюнхенской «Баварии» Иван Перишич рассказал, что он планирует играть ещё много лет.

«Сейчас у меня всё хорошо в Мюнхене, как в частном, так и в спортивном плане. Я продвигаюсь вперёд шаг за шагом, день за днём. Мне 30 лет, я не стар! Чувствую себя хорошо. Планирую играть ещё 7-8 лет», — приводит слова Перишича Abendzeitung.

Перишич перешёл в «Баварию» летом 2019 года из миланского «Интера» на правах аренды за € 5 млн с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Германии (семь — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку.

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