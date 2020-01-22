Анчелотти: сказал игрокам, что проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву 3:0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (2:2).
«В футболе есть такие вещи, которые предсказать просто невозможно. До первого гола никто бы не подумал, что «Ньюкасл» сможет сравнять счёт.
Мы играли качественно, но нужно принять этот результат, потому что в футболе бывают неконтролируемые вещи. Конечно, игроки крайне расстроены и разочарованы, но я сказал, что у меня было такой печальный опыт. Я проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву со счётом 3:0. В футболе происходят такие вещи», — приводит слова Анчелотти The Independent.
«Эвертон» располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Карло Анчелотти набрали 30 очков в 24 турах.
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