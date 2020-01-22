«Реал» и «Тоттенхэм» обсуждали возможный переход Бэйла

«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает возможность приобретения нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает El Chiringuito TV в своём «Твиттер»-аккаунте.

По информации источника, президенты клубов встретились в Мадриде, чтобы обсудить потенциальный переход игрока. Речь может идти как об арендном соглашении, так и полноценном трансфере игрока по окончании сезона. Но лондонский клуб не намерен платить за игрока более € 30 млн.

Также ранее была информация, что в нападающем сборной Уэльса заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Гарет Бэйл принял участие в 12 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне. Нападающий сборной Уэльса забил два гола и стал автором двух результативных передач. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка в 20 турах.