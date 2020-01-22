Экс-голкипер «Енисея» Юрченко подписал контракт с карагандинским «Шахтёром»

Голкипер Давид Юрченко перешёл в карагандинский «Шахтёр», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.
Юрченко подписал контракт с клубом из Караганды. Вратарь являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.
Последним клубом 33-летнего Юрченко был красноярский «Енисей», за который он выступал в сезоне-2018/2019. Голкипер выступал также за «Титан» (Москва), «Металлург» (Лиепая), «Динамо» (Минск), «Крылья Советов», «Волгарь», «Мордовию», «Уфу», «Анжи» и «Тосно». В составе «Тосно» игрок — обладатель Кубка России сезона-2017/2018. С «Мордовией» Юрченко становился победителем ФНЛ в сезоне-2011/2012.
В 2018 году Юрченко принял предложение выступать за сборную Армении, но на данный момент не провёл за команду ни одного матча.
- 22 января 2020
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