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Экс-голкипер «Енисея» Юрченко подписал контракт с карагандинским «Шахтёром»

Экс-голкипер «Енисея» Юрченко подписал контракт с карагандинским «Шахтёром»
Футбол / Прочие турниры 0

Голкипер Давид Юрченко перешёл в карагандинский «Шахтёр», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Юрченко подписал контракт с клубом из Караганды. Вратарь являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.

Последним клубом 33-летнего Юрченко был красноярский «Енисей», за который он выступал в сезоне-2018/2019. Голкипер выступал также за «Титан» (Москва), «Металлург» (Лиепая), «Динамо» (Минск), «Крылья Советов», «Волгарь», «Мордовию», «Уфу», «Анжи» и «Тосно». В составе «Тосно» игрок — обладатель Кубка России сезона-2017/2018. С «Мордовией» Юрченко становился победителем ФНЛ в сезоне-2011/2012.

В 2018 году Юрченко принял предложение выступать за сборную Армении, но на данный момент не провёл за команду ни одного матча.

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