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Российские клубы потеряли на трансферах $ 185 млн в 2019 году

Российские клубы потеряли на трансферах $ 185 млн в 2019 году
Футбол / РПЛ 0

ФИФА на официальном сайте опубликовала отчёт о тратах на международные трансферы по итогам 2019 года.

В общей сложности на трансферы в мужских футбольных клубах было потрачено $ 7,35 млрд. Это на 5,8% больше, чем было потрачено в 2018 году. В трансферы были вовлечены 15 463 футболиста.

Лучший трансферный баланс продемонстрировала Португалия — $ 384 млн. В общей сложности португальские клубы потратили на покупку новых игроков $ 180,5 млн, а на продажах сумели заработать $ 564,5 млн. Худший баланс оказался у Англии: $ -549,9 млн. Английские клубы потратили на трансферы более $ 1,5 млрд, а заработали $ 968,8 млн.

Российские клубы продемонстрировали один из худших показателей: $ -185,1 млн. В общей сложности российские команды потратили на трансферы $ 285,6 млн, а заработали $ 100,4 млн.

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