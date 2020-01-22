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«Антальяспор» с Кудряшовым вышел в 1/4 финала Кубка Турции

«Антальяспор» с Кудряшовым вышел в 1/4 финала Кубка Турции
Футбол / Прочие турниры 0

В ответном матче 1/8 финала Кубка Турции «Гёзтепе» принимал «Антальяспор». Встреча прошла в Измире и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.

В первом матче клуб из Антальи одержал победу со счётом 4:3. Таким образом, «Антальяспор» вышел в 1/4 финала Кубка Турции, а «Гёзтепе» завершил выступление на турнире.

Напомним, Кудряшов перешёл в «Антальяспор» на правах свободного агента и подписал с турками контракт до лета 2021 года. Предыдущим клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом.

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