«Антальяспор» с Кудряшовым вышел в 1/4 финала Кубка Турции

В ответном матче 1/8 финала Кубка Турции «Гёзтепе» принимал «Антальяспор». Встреча прошла в Измире и завершилась ничьей со счётом 2:2.



Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.



В первом матче клуб из Антальи одержал победу со счётом 4:3. Таким образом, «Антальяспор» вышел в 1/4 финала Кубка Турции, а «Гёзтепе» завершил выступление на турнире.



Напомним, Кудряшов перешёл в «Антальяспор» на правах свободного агента и подписал с турками контракт до лета 2021 года. Предыдущим клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом.