Гапонов: у Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии — подбор

Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов рассказал о работе с более опытными партнёрами по обороне – Самуэлем Жиго и Георгием Джикией.
«Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам. Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло», — рассказал Гапонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белым предстоит сыграть с «Динамо». Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» 29 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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