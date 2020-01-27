Гапонов: у Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии — подбор

Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов рассказал о работе с более опытными партнёрами по обороне – Самуэлем Жиго и Георгием Джикией.



«Наблюдаю за старшими товарищами, набираюсь опыта. У Жиго позаимствовал бы игру головой, у Джикии – подбор. Пытаюсь прогрессировать, чтобы с ними конкурировать. Прислушиваюсь к советам. Чувствую: по сравнению с прошлыми сборами прибавилось уверенности. Раньше, бывало, робел в такой компании. Теперь прошло», — рассказал Гапонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белым предстоит сыграть с «Динамо». Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» 29 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Утром тренировал детей за 1000 рублей, а вечером тренировался сам» Ещё недавно его даже в ФНЛ не брали – теперь он в «Спартаке». Мотивирующая история защитника Гапонова – от первого лица.