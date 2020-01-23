РФС: избирком рассмотрит материалы общего собрания РПЛ 24 января

Российский футбольный союз направил в избирком материалы общего собрания Российской Премьер-Лиги, которые будут рассмотрены завтра, 24 января.
«Вчера вечером РФС получил от РПЛ протокол общего собрания лиги. Аппарат РФС отправит материалы на рассмотрение избиркома. Его заседание запланировано на пятницу», — сообщили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Сергей Прядкин был переизбран президентом Российской Премьер-Лиги. Соответствующее решение приняли клубы турнира. В РПЛ напомнили, что решение собрания невозможно признать недействительным, так как все члены организации приняли участие в заседании.
Прядкин занимает этот пост с ноября 2007 года. До него пост президента турнира занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).
- 23 января 2020
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