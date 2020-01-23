Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РФС: избирком рассмотрит материалы общего собрания РПЛ 24 января

РФС: избирком рассмотрит материалы общего собрания РПЛ 24 января
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз направил в избирком материалы общего собрания Российской Премьер-Лиги, которые будут рассмотрены завтра, 24 января.

«Вчера вечером РФС получил от РПЛ протокол общего собрания лиги. Аппарат РФС отправит материалы на рассмотрение избиркома. Его заседание запланировано на пятницу», — сообщили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сергей Прядкин был переизбран президентом Российской Премьер-Лиги. Соответствующее решение приняли клубы турнира. В РПЛ напомнили, что решение собрания невозможно признать недействительным, так как все члены организации приняли участие в заседании.

Прядкин занимает этот пост с ноября 2007 года. До него пост президента турнира занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).

Юрист — о выборах Прядкина: нельзя, чтобы мужики просто собрались и переизбрали президента
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020