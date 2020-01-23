«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 24-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля» определились с составами на матч 24-го тура английской Премьер-лиги.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коди, Хонни, Доэрти, Сес, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Траоре, Хименес, Нету
Запасные: Радди, Боли, Килман, Гиббз-Уайт, Гилз, Жота, Эшли-Сил
«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Мане, Салах
Запасные: Адриан, Матип, Уильямс, Джонс, Фабиньо, Минамино, Ориги
Встреча состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» сегодня, 23 января, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» (34) занимает пятое место.
- 23 января 2020
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