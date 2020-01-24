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Ярошик: в Англии с иностранцами не возятся. В России всё по-другому

Ярошик: в Англии с иностранцами не возятся. В России всё по-другому
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок сборной Чехии Иржи Ярошик сравнил отношение к иностранцам в Англии и России. Во время карьеры футболиста хавбек выступал за московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», лондонский «Челси» и «Бирмингем Сити».

«В Англии вообще с иностранцами не возятся. Сам всем занимаешься. Помню, мебель ждал два месяца. Ко мне приехала семья, когда мы играли с «Барселоной». Мы вечером ели на коробках от стульев. В России по-другому, ты просто говоришь: «Хочу вот это и вон то». Возможно, в том числе поэтому футболисты приезжают в Россию», — сказал Ярошик, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Напомним, в России Ярошик стал чемпионом страны и выиграл Суперкубок. В Англии полузащитник завоевал титул Премьер-лиги.

«Березуцкие были дровосеки. А я думал, что в ЦСКА буду пловцом». Ярошик в гостях у «Чемпа»
Иржи Ярошик – про финт Дрогба, езду с Мандрыкиным и «договорняки» в России и Испании.
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