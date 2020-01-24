Три российских футболиста получили длительные дисквалификации за ставки на матчи

Председатель комитета по этике Семён Андреев вынес решение в отношении футболистов «Машук КМВ» за ставки на матчи своей команды.
«Трое игроков нарушили регламент в отношении ставок на матчи первенства России и других матчей. Была создана рабочая группа под председательством Анзора Кавазашвили. После того, как сегодня мы пообщались с игроками, приняли решение.
В связи с нарушением статьи 18 регламента РФС по этике и статьи федерального закона назначит следующее наказание: Лезгинцеву – запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом на два года и штраф 300 тысяч рублей, Демидову – запрет сроком на один год и штраф 300 тысяч рублей. Малолеткову – запрет на один год и штраф 300 тысяч рублей. На основании статьи 43 устава РФС и статьями 45 и 47 регламента РФС по этике это решение может быть обжаловано в апелляционном комитете.
Когда процветает игра на ставках, то, скорее всего, в ближайшее время придётся рассматривать вопрос не с одним футболистом, а и с другими футболистами и тренерами. Штраф мог быть и до миллиона, а лишение – пожизненное. Мы применили не самое жёсткое наказание», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ранее появилась информация, что президент клуба «Машук КМВ» Александр Сахтариди подтвердил, что футболисты его клуба делали ставки на спорт, в частности на свою команду.
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