Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» объявил об уходе Краневиттера

«Зенит» объявил об уходе Краневиттера
«Зенит» объявил об уходе Краневиттера
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в своём официальном «твиттере» объявил об уходе из команды полузащитника Матиаса Краневиттера.

«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договорённости о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Краневиттер продолжит карьеру в мексиканском клубе «Монтеррей».

Матиас перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в четырёх матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом был рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020