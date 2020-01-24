«Зенит» объявил об уходе Краневиттера

«Зенит» в своём официальном «твиттере» объявил об уходе из команды полузащитника Матиаса Краневиттера.
«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договорённости о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», — говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что Краневиттер продолжит карьеру в мексиканском клубе «Монтеррей».
Матиас перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в четырёх матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом был рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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