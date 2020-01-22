Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».
Ранее сообщалось, что за 26-летнего хавбека мексиканский клуб заплатит около € 7 млн.
Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Сантьяго Фуркада.
Краневиттер перешёл в петербургский «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит», набрав в 19 матчах 45 очков, занимает первое место.
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