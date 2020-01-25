«Милан» одержал третью победу подряд в Серии А, обыграв «Брешию»

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Брешия» принимала «Милан». Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал хорватский нападающий «Милана» Анте Ребич, отправивший мяч в ворота соперника на 71-й минуте.

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. В предыдущих турах подопечные Стефано Пиоли на своём поле обыграли «Удинезе» (3:2) и на выезде одолели «Кальяри» (2:0). Для «Брешии» это поражение стало четвёртым в последних шести встречах.

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе красно-чёрных 31 очко. «Брешия» (15) — на предпоследнем, 19-м месте.