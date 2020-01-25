«Милан» одержал третью победу подряд в Серии А, обыграв «Брешию»
В матче 21-го тура итальянской Серии А «Брешия» принимала «Милан». Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал хорватский нападающий «Милана» Анте Ребич, отправивший мяч в ворота соперника на 71-й минуте.
Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. В предыдущих турах подопечные Стефано Пиоли на своём поле обыграли «Удинезе» (3:2) и на выезде одолели «Кальяри» (2:0). Для «Брешии» это поражение стало четвёртым в последних шести встречах.
«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе красно-чёрных 31 очко. «Брешия» (15) — на предпоследнем, 19-м месте.
Италия - Серия А. 21-й тур
24 января 2020, пятница. 22:45 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Ребич – 71'
Отец Пёнтека: сын с удовольствием перейдёт в клуб, где сможет постоянно играть
Читайте также
- 25 января 2020
-
01:59
-
00:59
-
00:54
-
00:39
-
00:26
-
00:21
- 24 января 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:30
-
23:13
-
23:11
-
22:49
-
22:36
-
22:29
-
22:01
-
21:52
-
21:29
-
21:28
-
20:55
-
20:55
-
20:44
-
20:23
-
20:20
-
19:52
-
19:49
-
19:40
-
19:23
-
19:07
-
18:50
-
18:39
-
18:34
-
18:18
-
18:18
-
18:00
-
17:42
Партнерский контент