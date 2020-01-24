Отец Пёнтека: сын с удовольствием перейдёт в клуб, где сможет постоянно играть

Владислав Пёнтек, отец нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека, заявил, что форвард может покинуть итальянский клуб.



«Кшиштоф не может просто сидеть в запасе, так как он хочет быть в хорошей форме на предстоящем чемпионате Европы. Он хочет постоянно участвовать в матчах и выходить на поле.



Если он не сможет рассчитывать на это в «Милане», то с удовольствием сменит клуб. Для английского клуба € 35 млн — не так много. Я думаю, что больше всего Кшиштофа интересует английский чемпионат. Многие клубы хотят его арендовать, но «Милан» хочет продать игрока, чтобы потратиться на усиление», — приводит слова Пёнтека Sportowe Fakty.

Ранее появилась информация, что на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Атлетико».

Кшиштоф Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа» за € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола (3 — с пенальти) и не отметился результативными передачами.