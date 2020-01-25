Лазаро перешёл из «Интера» в «Ньюкасл»
Австрийский полузащитник Валентино Лазаро перешёл из миланского «Интера» в «Ньюкасл» на правах аренды, сообщает официальный сайт английского клуба.
Аренда 23-летнего игрока рассчитана до конца текущего сезона и обошлась «Ньюкаслу» в € 2 млн, также контракт подразумевает опцию выкупа за € 20 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Лазаро провёл за «Интер» шесть матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Ранее игрок выступал за «Ред Булл» из Зальцбурга и берлинскую «Герту».
После 24 туров «Ньюкасл» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 14-е место, имея в активе 30 очков. «Горд оказаться в Премьер-лиге и в таком легендарном клубе. С нетерпением жду выхода на поле, чтобы помочь команде», — написал Лазаро в своём «твиттере».
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