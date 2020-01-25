Экс-игрок «Спартака» Рохо близок к возвращению в Аргентину
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может вернуться в Аргентину, сообщает Ole.
По информации источника, в ближайшее время 29-летний футболист перейдёт в «Эстудиантес» на правах аренды. Ожидается, что арендное соглашение защитника будет рассчитано на полгода. В «Эстудиантесе» уже подтвердили, что ведут переговоры с «Манчестер Юнайтед».
Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Рохо принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги и не сумел отметиться результативными действиями.
Напомним, с 2010 по 2012 год Рохо выступал за московский «Спартак».
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