Экс-защитник «Спартака» стал игроком «Тонделы»
Бывший защитник московского «Спартака» Марко Петкович заключил контракт с «Тонделой», сообщается на официальном сайте португальского клуба.
Соглашение 27-летнего сербского футболиста с португальской командой рассчитано до июня 2022 года.
Фото: Официальный сайт «Тонделы»
Напомним, Петкович выступал в составе московского «Спартака» с 2017 года. В составе красно-белых сербский защитник — обладатель Суперкубка России в 2017 году. В январе 2019 года московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с сербским футболистом.
«Тондела» набрала 20 очков в 17 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Лидером соревнований на данный момент является лиссабонская «Бенфика», набравшая 48 очков в 17 матчах.
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