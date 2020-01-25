Анри — о «Монако»: есть много вещей, о которых мог бы рассказать, но не сделаю этого

Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри рассказал об особенностях тренерской деятельности.



«Приходишь каждый день и спрашиваешь: „Я всё ещё здесь? Да? Хорошо, продолжаем“. Если не согласен на подобное, не нравится, то даже не утруждайся. Ты должен задвинуть свою гордость и своё эго на второй план, потому что всё это будет подавляться. Нужно, чтобы двигатель работал постоянно.



«Монако» уже в прошлом. Есть много вещей, о которых мог бы рассказать, но не стану этого делать, потому что уважаю бывший клуб. Сейчас я в «Монреале», мне нужно двигаться вперёд", — приводит слова Анри Daily Mail.



Тьерри Анри возглавил«Монреаль Импэкт» 14 ноября 2019 года. 42-летний специалист пришёл в американскую команду после тренерского дебюта в «Монако», где из-за конфликта с рядом игроков был временно отстранён от обязанностей главного тренера команды, а на следующий день уволен.