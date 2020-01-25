Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«РБ Лейпциг» объявил о подписании Ольмо

«РБ Лейпциг» объявил о подписании Ольмо
Футбол / Германия 0

Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо стал игроком «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Испанский хавбек подписал контракт с «быками» до 2024 года. За новую команду он будет выступать под 25-м номером.

Ранее сообщалось, что трансфер 21-летнего полузащитника обойдётся «РБ Лейпциг» в € 30 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов.

Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в «Динамо» в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами. Также на его счету 5 мячей и 3 паса в 11 встречах Лиги чемпионов с учётом квалификационного раунда.

«РБ Лейпциг» заплатит за хавбека загребского «Динамо» Ольмо € 30 млн
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020