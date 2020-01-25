«РБ Лейпциг» объявил о подписании Ольмо

Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо стал игроком «РБ Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Испанский хавбек подписал контракт с «быками» до 2024 года. За новую команду он будет выступать под 25-м номером.

Ранее сообщалось, что трансфер 21-летнего полузащитника обойдётся «РБ Лейпциг» в € 30 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов.

Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в «Динамо» в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами. Также на его счету 5 мячей и 3 паса в 11 встречах Лиги чемпионов с учётом квалификационного раунда.

