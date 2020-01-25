«Лестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Брентфорд»

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Брентфорд» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Брентфорде на стадионе «Гриффин Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо, отправивший мяч в ворота соперника на 4-й минуте после передачи защитника Джеймса Джастина.

«Лестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, «Брентфорд» покинул турнир. Напомним, в предыдущем раунде «лисы» со счётом 2:0 обыграли «Уиган Атлетик», а «пчёлы» одержали победу в матче со «Сток Сити» (1:0).

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». В финале минувшего розыгрыша турнира «горожане» разгромили «Уотфорд». Встреча завершилась со счётом 6:0.