10 главных интриг за неделю до закрытия трансферного окна в Европе

Период больших сделок в Европе подходит к концу. 31 января трансферное окно будет закрыто в каждом из топ-5 чемпионатов.

К сожалению, пока зима не балует нас обилием громких переходов. Однако надежда на последнюю неделю трансферного окна ещё есть.

Перехватит ли «Барселона» Эриксена

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Нет никаких сомнений, что Кристиан Эриксен покинет «Тоттенхэм» зимой. Датчанин порывался уйти и летом, однако почему-то задержался в клубе. Как оказалось, ничего хорошего из такой затеи не вышло – в нынешнем сезоне полузащитник смотрится довольно невыразительно. Вероятно, тому виной отсутствие мотивации и желание поскорее сменить клуб. Сейчас главный претендент на Эриксена – миланский «Интер». Авторитетное издание в Италии La Gazzetta dello Sport утверждает, что чёрно-синие представят датчанина уже 27 января – полузащитник обойдется им в 20 млн евро. Однако не менее надёжный британский Sky Sports уверяет, что Эриксена может перехватить «Барселона».

Отпустит ли «ПСЖ» Кавани

Пока что уругвайский форвард находится в заточении в «ПСЖ». Парижане маринуют Кавани на скамейке запасных, отказываются его продавать и не планируют продлевать с ним контракт, истекающий летом.



«Они ведут себя нехорошо по отношению к нему, учитывая всё то, что он сделал для «Пари Сен-Жермен» … Я зла, потому что они поступают с ним плохо, — ругалась мать нападающего.



В январе «Атлетико» предложил за форварда 10 млн евро, но «ПСЖ» ответил отказом – боссы французского клуба хотели набить цену на игрока. Пару недель назад в борьбу за Эдисона включился и «Челси». Кроме того, появилась информация, что «Атлетико» увеличил сумму своего предложения. Теперь Кавани остаётся рассчитывать лишь на победу здравого смысла над жадностью руководства своего клуба.

«ПСЖ» не даёт играть Кавани и отказывается его продавать Эдинсона ждут в «Атлетико», но парижане против. Летом у форварда заканчивается контракт.

Чего ждать от «Челси» без трансферного бана, будет ли подписан Чалов

В начале декабря спортивный арбитражный суд (CAS) сократил запрет на трансферы для «Челси» до одного трансферного окна вместо двух, поэтому уже зимой «синие» снова обрели возможность покупать игроков. Тем не менее пока что лондонцы подписали лишь 16-летнего форварда юношеской сборной Норвегии Брайана Фьябему. На трансферном рынке английский клуб осторожничает, не желая сомнительными приобретениями испортить то, что построил Лэмпард за полгода. Явных проблемных позиций у синих нет – им нужно точечное усиление. Об интересе



«Челси» к Кавани уже шла речь. Также лондонцы следят за Санчо, Иско, Мертенсом, Дембеле, Заха, Поупом, который может заменить проблемного Кепу, и даже российским нападающим Фёдором Чаловым. Интересно, состоится ли переход кого-то из этих футболистов или синие продолжат бездействовать?

Куда уйдёт Жиру

В команде Фрэнка Лэмпарда чемпион мира оказался даже не вторым, а третьим форвардом. В Лондоне Жиру стал получать катастрофически мало времени и вскоре захотел уйти. Сейчас француза рассчитывают подписать «Бордо», «Астон Вилла» и «Ювентус». Однако главным претендентом на форварда остаётся «Интер». Лэмпард готов отпустить нападающего, но только при одном условии.



«Мы общались с Оливье и пришли к выводу, что он может уйти при условии, что в сделке будет всё устраивать его, клуб, меня и команду. Но хочу повторить: условия должны устраивать все четыре стороны. Посмотрим, что из этого получится», — говорил английский тренер.

Ждёт ли очередной трансферный провал «МЮ»

Обсуждая недавнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Бёрнли», бывший защитник манкунианцев верно заметил: «Смотришь на некоторых футболистов, которые появились в команде: они вообще были по-настоящему игроками «МЮ»? Кто их покупает – тренер, здесь и сейчас, или клуб? На эту команду потратили £ 600 млн, а лучшими игроками в сезоне оказываются свои воспитанники. Это многое говорит о том, как набирали игроков, как паршиво это делалось». Действительно, для того, чтобы пересчитать по-настоящему удачные сделки «МЮ» за последние пять лет хватит лишь нескольких пальцев одной руки. «Красные дьяволы» слишком часто обжигаются на покупке дорогостоящих футболистов, которые затем не оправдывают вложенных средств. Сейчас на прицеле манкунианцев Бруну Фернандеш из «Спортинга», а также Слимани и Игало в качестве замены травмированному Рашфорду.

Как изменится оборона «Барселоны»

Зимой «Барса» затеяла серьёзные перестановки в обороне. Каталонцы планируют избавиться от Самуэля Юмтити, который появлялся в основе команды лишь в 5 матчах Примеры в этом сезоне (француза планируют подписать «Арсенал», «МЮ» и «Сити») и приобрести на его место молодого и перспективного центрального защитника. В приоритете у испанского клуба – 21-летний Дайо Упамекано из «Лейпцига» и 17-летний Ян Коуто из «Коритбы». По информации Sport.es, «Барса» уже согласовала трансфер защитника бразильского клуба. Однако кто же в ближайшую неделю усилит оборону испанцев на самом деле?

Уйдет ли Обамеянг из «Арсенала»

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За 10 дней до закрытия трансферного окна в Европе испанское издание Mundo Deportivo поделилось инсайдом об интересе «Барселоны» к габонскому форварду «Арсенала». По информации источника, каталонцы видят в Обамеянге сменщика Суареса, который выбыл на долгий срок из-за травмы. Чуть позже то же издание опубликовало известие погорячее. Якобы



Обамеянг дал согласие на переход в стан каталонцев и уже этой зимой может сменить клуб. Насколько эта информация близка к правде, мы узнаем в ближайшую неделю.

Свежие трансферы в Европе. Неожиданные покупки «Реала» и «Барселоны» А в АПЛ перешёл форвард, от которого отказались в России.

Кем «Сити» усилит защиту

Огромный разрыв в турнирной таблице АПЛ между «Ливерпулем» и «Сити» — следствие не только невероятной игры команды Клоппа, но и серьёзных кадровых проблем клуба из Манчестера. Гвардиоле банально не хватает центральных защитников. Сейчас в распоряжении «Сити» лишь четыре номинальных центрбека. При этом двое из них пропустили большую часть сезона: Лапорт был травмирован, а Гарсия ещё слишком молод для основы топ-клуба. В связи с такой ситуацией неудивительно, что «горожане» зимой планируют усилить оборону. Сейчас «Манчестер» интересуется Джонни Эвансом и Чагларом Сёюнджю из «Лестера», Самуэлем Юмтити из «Барселоны», Дайо Упамекано из «Лейпцига» и Рубеном Диашем из «Бенфики».

Останется ли Гётце в «Боруссии» Дортмунд до лета

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Летом у Марио Гётце заканчивается контракт – «Боруссия» предлагала полузащитнику новое соглашение, но он отказался идти на понижение зарплаты. Теперь вопрос лишь в том, когда немец покинет клуб — зимой за небольшую неустойку или летом бесплатно. Больше остальных в услугах Марио заинтересованы берлинская «Герта» и «Кёльн».

Расстанется ли «Милан» с Пёнтеком

До возвращения Ибрагимовича в «Милан», Кшиштоф Пёнтек и так не всегда появлялся в основе, а после перехода шведа вообще перестал выходить на поле. Три последних матча «Россонери» в Серии А поляк провёл на скамейке. «Кшиштоф не может просто сидеть в запасе, так как он хочет быть в хорошей форме на предстоящем чемпионате Европы. Он хочет постоянно участвовать в матчах и выходить на поле. Если он не сможет рассчитывать на это в «Милане», то с удовольствием сменит клуб», — утверждал отец футболиста Владислав Пёнтек. Сейчас подписать форварда пытаются уже получившие отказ «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а также «Атлетико». «Всё решится в последнюю неделю трансферного окна», — уверен отец футболиста.