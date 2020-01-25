Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Валенсии» и «Барселоны», с файерами и стульями, устроили столкновение. Видео

Фанаты «Валенсии» и «Барселоны», с файерами и стульями, устроили столкновение. Видео
Футбол / Испания 0

Перед матчем 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся сегодня, 25 января, на стадионе «Месталья» в Валенсии, произошло столкновение фанатов.

Инцидент случился рядом с ареной. Группа фанатов без клубной символики обратила в бегство своих оппонентов. Убегавшие бросали в противников файеры, однако в ответ, помимо таких же файеров, летели стулья, взятые из близлежащих кафе.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч «Валенсия» – «Барселона» завершился победой хозяев со счётом 2:0. Сине-гранатовые, набрав 43 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Летучие мыши» (34) занимают пятое место.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Расписание испанской Примеры

«Барселона» еле избежала разгрома на «Месталье»! Зато мячом владела очень долго
Испанцу предстоит ещё много работы в каталонском клубе.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020