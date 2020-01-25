Фанаты «Валенсии» и «Барселоны», с файерами и стульями, устроили столкновение. Видео
Перед матчем 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся сегодня, 25 января, на стадионе «Месталья» в Валенсии, произошло столкновение фанатов.
Инцидент случился рядом с ареной. Группа фанатов без клубной символики обратила в бегство своих оппонентов. Убегавшие бросали в противников файеры, однако в ответ, помимо таких же файеров, летели стулья, взятые из близлежащих кафе.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч «Валенсия» – «Барселона» завершился победой хозяев со счётом 2:0. Сине-гранатовые, набрав 43 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Летучие мыши» (34) занимают пятое место.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020
Расписание испанской Примеры
«Барселона» еле избежала разгрома на «Месталье»! Зато мячом владела очень долго
Испанцу предстоит ещё много работы в каталонском клубе.
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