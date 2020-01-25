Зидан — о Бэйле: я всегда буду защищать своих игроков
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что не переживает из-за новой травмы нападающего команды Гарета Бэйла. 30-летний валлиец пропустит выездной матч 21-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом», который состоится завтра, 26 января.
«На днях Гарет забил. Я всегда буду защищать своих игроков. Это мои футболисты, они тренируются каждый день, стараются изо всех сил. В этом плане у нас всё хорошо. Игроки хотят вывести «Реал» на очень высокий уровень.
У каждого футболиста своя история. Это правда, что у Бэйла было несколько травм, но с этим ничего нельзя сделать. Надеюсь, в его игре будет больше последовательности. Практика поможет ему», — приводит слова Зидана AS.
Турнирная таблица Примеры сезона-2019/2020
Бэйл обошёл Роналдо по числу голов за «Реал»
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