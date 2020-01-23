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Бэйл обошёл Роналдо по числу голов за «Реал»

Бэйл обошёл Роналдо по числу голов за «Реал»
Футбол / Испания 0

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл забил гол в матче 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Унионистас Саламанка» (3:1).

Благодаря этому валлиец обошёл бразильца Роналдо по числу голов за «Королевский клуб», сообщает «твиттер» ESPN.

На счету Бэйла стало 105 голов в 246 матчах за «Реал». Роналдо отметился 104 голами в 177 матчах.

Бэйл перешёл в «Реал» в сентябре 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне 30-летний валлийский форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Испании (в девяти — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и двух результативных передач. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

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