Сарри допустил, что может завершить тренерскую карьеру в 2022 году

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри не исключил, что завершит тренерскую карьеру по окончании контракта с туринским клубом, который рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Давление — это миф. Внешнее давление не должно влиять на вас. Если потеряли мотивацию, лучше остановиться. Не знаю, буду ли я прежним Сарри, когда мой контракт с «Ювентусом» подойдёт к концу. Если да, продолжу работать, в противном случае — нет», — приводит слова 61-летнего специалиста Goal.
Напомним, Сарри возглавил «Ювентус» летом 2019 года. Ранее Маурицио работал в лондонском «Челси», «Наполи» и других итальянских клубах.
Сегодня, 26 января, «Ювентус» проведёт матч 21-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало — в 22:45 мск.
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