Сульшер: не боюсь за своё место в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что не опасается за своё будущее. Ранее сообщалось, что наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера «красных дьяволов».



«Не видел, чтобы мои игроки поднимали капюшоны, прятались и пытались не попадаться на глаза. Вижу футболистов, которые хотят, чтобы наше общее дело имело успех. Мы проводим обсуждения за закрытыми дверями и не собираемся выносить это на всеобщее обозрение.



«Манчестер Юнайтед» должен с умом тратить деньги, и это ключевой момент. Мы потратили кучу денег за последние пять или шесть сезонов. Сейчас нужно быть уверенными, что средства потрачены грамотно. Мы договаривались о многих вещах, когда я подписывал контракт с «Манчестер Юнайтед». Не боюсь за место в этом плане, просто продолжаю работать. Конечно, всем нужны результаты, но мы не станем тратить деньги на кого-то, кто не подходит клубу.



Это способность иногда смотреть на себя в зеркало, а не просто обвинять других. Некоторые думают, что все вокруг неправы. Некоторые думают, что они лучше других. Я верю в структуру «Манчестер Юнайтед», заложенную ещё в то время, когда я был игроком", — приводит слова Сульшера Daily Mail.

Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»