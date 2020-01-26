Виллаш-Боаш сравнил Пайета с Месси и Роналду

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отметил важность полузащитника Димитри Пайета для команды.



"«Барселона» зависит от Месси, «Ювентус» — от Роналду, а мы зависим от Пайета. Но это меня не беспокоит. Хорошие игроки имеют значение, они важны. У меня с этим нет проблем. Мы скучали по Димитри. Он игрок, который может решить исход матча", — приводит слова Виллаш-Боаша Goal.com.



Пайет выступает в составе «Марселя» с 2017 года. В нынешнем сезоне 32-летний французский хавбек принял участие в 16 матчах французской Лиги 1, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.



«Марсель» набрал 42 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований на данный момент является «ПСЖ».

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