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«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче Кубка Англии

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд. Ему ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Эдвард Смарт.

Гости практически весь матч провели в меньшинстве. Уже на 6-й минуте красную карточку получил защитник Тим Рим. Счёт был открыт в начале встречи. На 8-й минуте автором забитого мяча стал Илкай Гюндоган, который реализовал 11-метровый. На 19-й минуте преимущество манчестерского клуба увеличил Бернарду Силва с передачи Филипа Фодена. На 72-й минуте счёт до крупного довёл Габриэл Жезус, которому ассистировал Жоау Канселу. Через несколько минут Жезус забил четвёртый гол, оформив дубль.

Кубок Англии. 1/16 финала
26 января 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Гюндоган – 8' (пен)   2:0 Силва – 19'   3:0 Жезус – 72'   4:0 Жезус – 75'
Удаления: нет / Рим – 6'
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