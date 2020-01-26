«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче Кубка Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд. Ему ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Эдвард Смарт.
Гости практически весь матч провели в меньшинстве. Уже на 6-й минуте красную карточку получил защитник Тим Рим. Счёт был открыт в начале встречи. На 8-й минуте автором забитого мяча стал Илкай Гюндоган, который реализовал 11-метровый. На 19-й минуте преимущество манчестерского клуба увеличил Бернарду Силва с передачи Филипа Фодена. На 72-й минуте счёт до крупного довёл Габриэл Жезус, которому ассистировал Жоау Канселу. Через несколько минут Жезус забил четвёртый гол, оформив дубль.
Читайте также
- 26 января 2020
-
18:55
-
18:52
-
18:31
-
18:09
-
18:09
-
17:53
-
17:53
-
17:34
-
17:18
-
17:16
-
17:00
-
16:59
-
16:45
-
16:44
-
16:27
-
16:11
-
15:58
-
15:32
-
15:30
-
15:21
-
15:11
-
15:00
-
14:36
-
14:20
-
14:10
-
13:48
-
13:44
-
13:11
-
13:06
-
12:22
-
12:22
-
12:11
-
12:02
-
11:45
-
11:37
Партнерский контент