«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Кевин Френд. Ему ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Эдвард Смарт.

Гости практически весь матч провели в меньшинстве. Уже на 6-й минуте красную карточку получил защитник Тим Рим. Счёт был открыт в начале встречи. На 8-й минуте автором забитого мяча стал Илкай Гюндоган, который реализовал 11-метровый. На 19-й минуте преимущество манчестерского клуба увеличил Бернарду Силва с передачи Филипа Фодена. На 72-й минуте счёт до крупного довёл Габриэл Жезус, которому ассистировал Жоау Канселу. Через несколько минут Жезус забил четвёртый гол, оформив дубль.