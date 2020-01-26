«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов «Транмиру» в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистировали судьи на линиях Саймон Беннетт и Дэниел Робатан.
Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором забитого мяча стал Гарри Магуйар, которому ассистировал Виктор Линделёф. Через несколько минут гости увеличили разрыв в счёте, отличился Диогу Далот с передачи Антони Марсьяля. На 16-й минуте счёт до крупного довёл Джесси Лингард с паса Магуайра. На 41-й минуте четвёртый гол забил Фил Джонс, которому ассистировал Андреас Перейра. В концовке тайма отличился Марсьяль с паса Люка Шоу. Во втором тайме шестой гол забил Мэйсон Гринвуд, который реализовал 11-метровый.
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