«Локомотив» сыграл вничью с «Чонбук Хёндэ Моторс» в товарищеском матче
«Локомотив» сыграл вничью в товарищеском матче с корейским клубом «Чонбук Хёндэ Моторс». Встреча проходила на стадионе футбольного центра Марбельи (Испания) и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче на 56-й минуте открыл полузащитник корейского клуба Ли Сын Ки. «Железнодорожники» отыгрались через восемь минут. Дмитрий Баринов пробил в штангу, мяч после неудачного выноса соперниками оказался у Эдера, и тот мощным ударом отправил мяч в сетку.
Для «Локомотива» это был третий матч на сборе в Испании. Ранее «железнодорожники» сыграли вничью с румынским «Стяуа» (3:3) и проиграли хорватскому «Осиеку» (0:2).
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 5-е место. В активе команды Юрия Сёмина 34 очка после 19 туров.
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