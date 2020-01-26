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«Локомотив» сыграл вничью с «Чонбук Хёндэ Моторс» в товарищеском матче

«Локомотив» сыграл вничью с «Чонбук Хёндэ Моторс» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» сыграл вничью в товарищеском матче с корейским клубом «Чонбук Хёндэ Моторс». Встреча проходила на стадионе футбольного центра Марбельи (Испания) и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 56-й минуте открыл полузащитник корейского клуба Ли Сын Ки. «Железнодорожники» отыгрались через восемь минут. Дмитрий Баринов пробил в штангу, мяч после неудачного выноса соперниками оказался у Эдера, и тот мощным ударом отправил мяч в сетку.

Для «Локомотива» это был третий матч на сборе в Испании. Ранее «железнодорожники» сыграли вничью с румынским «Стяуа» (3:3) и проиграли хорватскому «Осиеку» (0:2).

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 5-е место. В активе команды Юрия Сёмина 34 очка после 19 туров.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
26 января 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Чонбук Хёндэ Моторс
Чолла-Пукто, Южная Корея
0:1 Ки – 56'   1:1 Эдер – 65'
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