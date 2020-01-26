«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн формы на сезон-2020/2021

Грозненский «Ахмат» предложил болельщикам клуба выбрать дизайн формы на следующий сезон.

«Дорогие друзья! В сезоне-2020/2021 у нашей команды будет новая форма. Технический партнёр клуба предлагает разные варианты дизайна игровой формы. Мы же, в свою очередь, предлагаем нашим болельщикам путём голосования выразить своё мнение в выборе игровой футболки. Голосуйте за понравившийся вам дизайн футболки (укажите в комментариях одну из цифр). При принятии окончательного решения мнение большинства обязательно будет учтено. Голосование продлится до 31 января включительно. Выбирать можно только один вариант!» — сообщается в «инстаграме» клуба из Грозного.

«Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в РПЛ.