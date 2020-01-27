«Я так тебя люблю, дорогая!» Роналду поздравил свою девушку с днём рождения
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил с днём рождения свою девушку Джорджину Родригес, которой сегодня, 27 января, исполнилось 26 лет.
«Поздравляю, любовь моя! Я желаю тебе очень хорошего дня! Ты прекрасная женщина и отличная мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!» — написал Роналду в своём «инстаграме», опубликовав совместное фото с Родригес и детьми.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. 12 ноября 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Также у футболиста есть ещё трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
34-летний Роналду в нынешнем сезоне провёл 18 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов (пять — с пенальти).
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