Президент клуба 3-го английского дивизиона — Клоппу: Юрген, вы позорите себя

Энди Холт, президент клуба «Аккрингтон Стэнли», который выступает в третьем по силе английском дивизионе, подверг критике главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за его решение выставить молодёжный состав в переигровке матча 4-го раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун».

«Юрген, вы испортили свою репутацию. Вы позорите себя. Переосмыслите, куда вы идёте. Вы убиваете Кубок Англии. Уже есть призывы убить Кубок лиги. Вы убиваете нас.

FA должна победить в этой борьбе, иначе они потеряют авторитет своего главного турнира. «Ливерпуль» необходимо серьёзно наказать. Это наш футбол, а не их.

Возможно, правительству или болельщикам необходимо начать бороться за наш футбол. У нас нет другого варианта», — написал Холт в своём «твиттере».