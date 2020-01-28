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«Арсенал» обыграл «Борнмут» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Арсенал» обыграл «Борнмут» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Борнмут» принимал лондонский «Арсенал». встреча прошла на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака, ассистировал которому бразильский форвард «канониров» Габриэл Мартинелли. На 26-й минуте нападающий Эдвард Нкетиа упрочил преимущество гостей в счёте. В данном эпизоде результативной передачей отметился Сака. В компенсированное время встречи единственный гол за «Борнмут» забил форвард Сэм Сарридж.

Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Борнмут» завершил выступление в турнире. В 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» сыграет с «Портсмутом». Матчи 1/8 финала турнира состоятся 2–5 марта.

Кубок Англии. 1/16 финала
27 января 2020, понедельник. 23:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 5'   0:2 Нкетиа – 26'   1:2 Сарридж – 90+4'
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