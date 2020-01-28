«Арсенал» обыграл «Борнмут» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Борнмут» принимал лондонский «Арсенал». встреча прошла на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака, ассистировал которому бразильский форвард «канониров» Габриэл Мартинелли. На 26-й минуте нападающий Эдвард Нкетиа упрочил преимущество гостей в счёте. В данном эпизоде результативной передачей отметился Сака. В компенсированное время встречи единственный гол за «Борнмут» забил форвард Сэм Сарридж.



Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Борнмут» завершил выступление в турнире. В 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» сыграет с «Портсмутом». Матчи 1/8 финала турнира состоятся 2–5 марта.