Черевченко: предложение от «Црвены Звезды» было. Звали в Польшу, были варианты в РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал, какие клубы были заинтересованы в его услугах перед стартом текущего сезона РПЛ.
«Вариант с «Црвеной Звездой» действительно был. Позвонили, сказали, что есть приглашение. Мне и из Польши звонили, не буду говорить, из какого клуба. Сразу отказался, потому что не собираюсь уезжать из России. Рано ещё. Из РПЛ предложения тоже были — от двух команд. На тот момент чувствовал небольшой дискомфорт, так как понимал, что с Лигой Европы будет тяжело быстро что-то сделать. Так в итоге и получилось, но я тем командам отказал. Сказал, что в Туле мне хорошо и меня всё устраивает.
Контракт с «Арсеналом» действует до 1 июня. Пока хватит, зачем дольше? Я об этом не переживаю — чем сложнее, тем интереснее. Будь сейчас май, подписал бы новый, что сомневаться-то? Всё хорошо, Москва рядом.
«Локомотив»? Уже говорил и повторю ещё раз: Сёмину не надо ничего подсказывать. Когда он сам решит, тогда и уйдёт. Юрий Палыч всё и всем доказал. Хочу, чтобы он продолжал работать в «Локомотиве» до тех пор, пока сам не устанет. Хорошо, если это случится нескоро», — рассказал Черевченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
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