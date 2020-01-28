Первое интервью с Черевченко после успеха в Туле. Беляев, Мирзов, трансферы, прогресс

Первые сборы тульского «Арсенала» прошли идеально. Ни одного дождливого дня и ноль поражений в контрольных играх. Настроение — топ, отель — пять звёзд. Со дня на день туда заедет Кокорин со своим новым клубом (это неточно). Здесь представить, что на востоке той же страны прошло мощное землетрясение с жертвами, невероятно сложно. Главный тренер туляков Игорь Черевченко с этим явлением знаком.

— У меня бывало подобное в детстве, в Таджикистане. Больше семи баллов. Неприятно. Но я не помню подробностей, маленький был. Там раньше дома строили сейсмоустойчивые, на девять баллов рассчитаны.



Прошлым летом проверку на устойчивость проходил «Арсенал». Команда готовилась впервые в истории сыграть в еврокубках, пока звёздный состав растаскивали топ-клубы РПЛ.

— Не мы первые, не мы последние. Такое случается, — продолжает Игорь Черевченко.



— С участником еврокубков?

— Тут да, к еврокубкам мы не были готовы с точки зрения состава. Перерыв был слишком маленький: в мае закончили сезон, а в июле уже начинались игры. Пытались оставить Мирзова. Не получилось. Пришёл Ломовицкий, но он даже в заявку не попал (на матчи Лиги Европы против «Нефтчи». — Прим. «Чемпионата»). Луценко? Так он не играл же после травмы. У нас были явные проблемы в атакующей линии.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Мирзову звонили, чтобы остался, или без шансов?

— И он мне, и я ему. Мы до сих пор общаемся. Тему его перехода не поднимал. Клубы вели переговоры, и они от нас не зависели — у Резиуана был контракт с «Ростовом».

— Мирзов с «Арсеналом» расстался не очень хорошо.

— Лично у меня с ним отношения очень хорошие. Пишу ему, спрашиваю, как дела. Он стремится к тому, чтобы в новом клубе у него всё складывалось иначе. Но надо быть там, чтобы понимать, что и как. В «Спартаке» другой тренер, не знаю, какие у него мысли в голове. Не хотел бы комментировать слухи о его возвращении в Тулу. Видимо, те, кто пишет подобное, знают больше меня. Джорджевич? Тут всё просто: летом он вернулся в «Зенит», и на него вышел «Локомотив». Луку надо было выкупать, а у нас на трансферы денег нет.

— Беляева как удалось удержать?

— Переговоры с ним шли нелегко, он просил время. Видимо, были реальные предложения.

— «Локомотив»?

— Не только, были и другие команды. Вы же помните, «Спартак», тоже был в том замесе.

— Гурам Аджоев рассказывал «Чемпионату», что Беляев хотел играть в Лиге чемпионов.

— Ну, знаете, я тоже в своё время хотел поиграть на чемпионате мира. Не получилось. Макса мне дополнительно встряхивать не пришлось. Раз подписал с нами контракт, значит, всё устраивает. Он — воспитанник «Локомотива», знаю его с 13 лет. В «Локо» он заиграл при Коусейре, в паре с Бурлаком, и я уже тогда с ним работал индивидуально. Поэтому летом много с ним говорил и объяснял, что можно уйти в другую команду и получать большие деньги. Но не играть. Тут уж зависит от того, чего человек хочет. Надо было ему подсказать аргументировано — так, чтобы он меня понял. Как видите, получилось, прислушался.

Вратари, состав

— Вы говорили, что «Арсеналу» нужны усиления в каждую линию.

— Надеюсь на это. Нужно ещё два трансфера минимум. Даже три. Средняя линия меня устраивает. Нужен защитник, нападающий и вратарь.

— Вратарь?

— Конечно. Шамов выбыл на срок до шести месяцев, очень серьёзная травма. Обидно, получил её в самый последний момент, я уже тянулся свистеть об окончании тренировки, а он просто руку поднял неудачно… Помню наш матч с «Локомотивом», всю ночь перед ним не спал. Думал, кого поставить в ворота: Левашова или Нигматуллина, прикидывал, вспоминал, кто стоял в первой игре. Теперь у нас только два вратаря. Не дай бог с одним что случится, возникнет проблема. Два вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен.

— Зачем вам три сильных вратаря?

— У меня во всех командах так было, это резонно. Тренер должен быть психологом, поэтому перед играми разговариваю с ними, смотрю на них во время недельного цикла. Потом принимаю решение. Конечно, легче, когда один сильнее всех, а другие на подстраховке, тут и выбирать не надо. У нас такого нет. Понимание по кандидатуре уже есть, передал фамилию спортивному директору.

— Кто покинет «Арсенал» этой зимой?

— У нас есть несколько футболистов, которые могут покинуть. Рассматриваются разные варианты, кто-то обязательно уйдёт в аренду, чтобы получать игровое время. Конкретных имён называть не стану. Пока расторгли контракт с Коне, так как он не соответствовал уровню нашей команды. Считаю, когда иностранец попадает в российскую команду, он должен быть даже не равным — на голову сильнее нашего.

— Рассчитываете выручить какие-то деньги за Хлусевича, которого хочет забрать «Порту»?

— Мы его не продали, Даниила могут взять в аренду. Поэтому о каких-то вырученных средствах речи пока не идёт.

— Летом вы удачно подписали Роберта Бауэра, который при вас стал играть центрального защитника.

— Судя по нашему с ним разговору, он играл вообще везде. И крайнего, и опорного, и центрального. В опорной зоне очень много матчей провёл, а опорный полузащитник и центральный защитник — по сути, одна и та же позиция. Те игроки, которые на них играют, взаимозаменяемы. Вспомните пример того же Тарасова. Опорные полузащитники такими и должны быть — резкими, мобильными.

— Бауэра рассматриваете именно в центре обороны?

— Мы всё пробуем, у нас даже крайний защитник Хагуш играл центрального. И Володько в центре играл. Посмотрим, жизнь подскажет.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Слышали, что Роберт готов рассмотреть получение гражданства РФ?

— Читал об этом в вашем интервью, до этого с ним на эту тему не разговаривали. Я этому посодействовать не могу. Если он хочет, должен сам заняться этим вопросом. Так что по этой теме лучше к спортивному директору. Буду только рад, если ему дадут гражданство — особенно в контексте будущего лимита.

— Прошлой зимой Даниил Лесовой был глухим игроком запаса. Как удалось его преобразить?

— Во-первых, он сам в себе разобрался. Тренер не враг себе. Если мы видим, что он сильнее другого игрока на его позиции, будет играть. Даниилу пора было преображаться, у него наверняка есть желание закрепиться и в молодёжной сборной, а для этого нужно играть в клубе. К тому же он, как и все, хочет играть за сборную России. Он повзрослел.

— Предыдущие тренеры сравнивали его с Аршавиным.

— Скажу так: у Лесового ещё всё впереди.

— Что смущает? Инфантильность?

— Есть немного. Но с этим реально бороться, просто он сам это должен осознать — чтобы в голове перещёлкнуло. Мы футболистов только направляем, а остальное зависит от них. С Даней очень много разговаривал Климов (помощник Черевченко по «Арсеналу». — Прим. «Чемпионата»), говорил, что надо меняться, быть злее на поле. Современный футбол он такой, более контактный, от борьбы нельзя уходить. Эти разговоры подействовали, и мы сразу увидели, что на тренировках он стал меняться. Вообще, люблю разговаривать с футболистами. Не знаю, как у них со мной, а у меня с ними хорошие отношения. Я у них как старший товарищ.

— Луценко мало чем запомнился в «Динамо», а теперь один из лучших бомбардиров лиги.

— Просто нашёл свою команду. Поначалу не получалось, потому что не прошёл предсезонные сборы из-за проблем со здоровьем. Позже стал потихоньку вливаться, забил много красивых голов. В декабре стал лучшим игроком месяца в РПЛ.

— Прогресс Ломовицкого ощущаете?

— Надеюсь, он будет. Не стал бы сравнивать его аренду с той, что была у Бакаева, все люди разные, у всех разные ситуации. Но, если честно, я от него жду немного другого, и знаю, что он это может.

— Его нынешний клуб опережает тот, в котором ему не нашлось места.

— Ну так чем выше, тем лучше. А «Спартак»… «Ростов» тоже выше «Спартака». И «Уфа» выше. Мы не смотрим на имена.

Фото: РИА Новости

Кашшаи, контракт

— Две главные темы этой зимы: смена Егорова и расширение РПЛ. Вы входите в число тех, кто недоволен судейством?

— Про судейство никогда плохо не говорю, я со всеми судьями в хороших отношениях. А что касается критики, вы чемпионат Испании смотрите? Сколько там судьи ошибаются? Там почему-то все сходятся на том, что это человеческий фактор. Я любую работу уважаю — просто есть те, кто делает её хорошо, а есть те, кто плохо. Ошибаются все.

— Теперь действия судей комментировать будет нельзя.

— Я и так не комментировал. Но, по-моему, это неправильно — почему всех можно критиковать, а их нельзя? Каждый должен знать про себя правду, понимать, кто есть кто, а тут получается, что они себя ото всех отгородили. Давайте и тренеров тоже оградим. Критика вообще иногда полезна. Даже не иногда, а почти всегда. Адекватная. Таким образом указываешь на ошибки.

— Удивило, что на место Егорова пришёл венгр Кашшаи?

— Да. Сам факт того, что на эту должность пришёл легионер, стал сюрпризом. Тем более у нас уже был подобный опыт с Розетти. И что?

— И ничего.

— Вот вы и ответили на свой вопрос. В России должны работать российские специалисты. Давайте министром здравоохранения иностранца сделаем?

— На Украине есть подобная практика.

— Вот пусть она там и остаётся, а мне своя рубашка ближе к телу.

— Как вам тема с расширением РПЛ?

— Вот смотришь чемпионат Сербии — такая маленькая страна и 16 команд, прямо как у нас. А теперь посмотрите на Англию, Испанию, Италию, там по 20 команд. Почему у нас меньше?

— Так и уровень интереса к футболу ниже. Не заполняются стадионы, клубы не приносят прибыли.

— В Калининграде при мне ходил полный стадион. В Волгограде ходят по 25 тысяч. В Нижнем по 20 тысяч. Я уж не говорю про РПЛ, где у нас в Туле почти каждый матч биток. Считаю, 16 команд в РПЛ — это мало. Приедет «Локомотив» или «Спартак» в условную Кострому, и соберётся полный стадион. А как ещё прививать любовь к футболу?

— Среди плюсов расширения лиги называют большее количество матчей. Согласны?

— Ровно к этому отношусь. Некоторые плачутся, что, мол, много игр: Лига Европы, Лига чемпионов. Ну так не попадайте в еврокубки тогда, кто заставляет? Оставайтесь на седьмом-восьмом месте и отдыхайте. Как же, интересно, в европейских чемпионатах играют через два дня на третий? Там другие люди, что ли?

— Массовый вылет из еврокубков говорит о силе нашей лиги?

— Нет, просто те команды оказались сильнее. Да, это худший результат за долгие годы, но если команда из Австрии попала в плей-офф, что теперь, их лига сильнее нашей? Не думаю. «Арсенал» причастен к этому провалу, особенно в контексте таблицы коэффициентов УЕФА — так же как и все остальные клубы. Но говорить, что наша лига стала слабее, я бы не стал. У того же «Локомотива» была очень сильная группа. Два топ-клуба, да и немцы тоже не подарок. Думаю, группа «Локомотива» была намного сильнее той, что была у «Зенита».

Игорь Черевченко и Игорь Семшов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Недавно вы заявили, что в России почти нет команд, которые пытаются играть в позиционные атаки.

— Я и сейчас так скажу. Ни одной. «Краснодар»? Их заставляют играть первым номером. Но некоторые команды хотя бы пытаются играть, а другие даже этого не делают. Тренеру приходится выбирать ту тактику, которая приносит результат. Мне нравится, как играет «Арсенал». Как играют остальные, мне просто неинтересно.

— Звание лучшего тренера декабря в РПЛ обрадовало?

— Как и любого. Наверное, это первая моя награда в «Арсенале», но особо за этим не слежу. Специалистам виднее — а я как работал, так и буду продолжать.

— Что у вас была за история с приглашением в «Црвену Звезду»?

— Был такой вариант. Позвонили, сказали, что есть приглашение. Мне и из Польши звонили, не буду говорить, из какого клуба. Сразу отказался, потому что не собираюсь уезжать из России. Рано ещё. Из РПЛ предложения тоже были — от двух команд. На тот момент чувствовал небольшой дискомфорт, так как понимал, что с Лигой Европы будет тяжело быстро что-то сделать. Так в итоге и получилось, но я тем командам отказал. Сказал, что в Туле мне хорошо и меня всё устраивает.

— Не опасаетесь повторения ситуации с составом летом?

— А кто у нас в аренде, кроме Ломовицкого? Лесовой? Так у нас есть право его выкупа. К тому же на той же позиции играет Кангва. Плюс белорусский новичок Ковалёв, другие ребята.

— У вас самого как с контрактом дела?

— Действует до 1 июня. Пока хватит, зачем дольше? Я об этом не переживаю — мне чем сложнее, тем интереснее. Будь сейчас май, подписал бы новый, что сомневаться-то? Всё хорошо, Москва рядом.

— Не звонили оттуда? После 0:4 в Туле.

— Когда был игроком, Сёмин нам всегда говорил: «Игра закончится — вы друзья. А сейчас у вас 90 минут войны». Уже говорил и повторю ещё раз: Сёмину не надо ничего подсказывать. Когда он сам решит, тогда и уйдёт. Юрий Палыч всё и всем доказал. Хочу, чтобы он продолжал работать в «Локомотиве» до тех пор, пока он сам не устанет. Хорошо, если это случится нескоро.