Артета рассчитывает на приобретения в январе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что клуб пытается приобрести игроков в зимнее трансферное окно.

«Ситуация с Мустафи ничего не изменит. Мы находимся на рынке, и клуб пытается подписать одного-двух игроков. Будем действовать исходя из тех ресурсов, которыми располагаем. Когда у нас появятся какие-то варианты, мы постараемся их осуществить.

Я на сто процентов хочу, чтобы Обамеянг остался. Мы с нетерпением ждём, когда он вернётся на поле после дисквалификации», — приводит слова Артеты Daily Mail со ссылкой на BT Sport.

«Арсенал» прошёл в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с «Портсмутом». Лондонский клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты набрали 30 очков в 24 турах чемпионата.