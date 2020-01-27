Артета: мне нравится, как Мустафи реагирует на свои ошибки

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о защитнике команды Шкодране Мустафи.
«Когда мой игрок тренируется так, как я планирую, и делает это упорно каждый день, то, конечно, он может рассчитывать на то, что останется надолго. Возможно, летом у Мустафи были другие планы. Я пришёл сюда и вижу, что его отношение к делу всегда серьёзное и он хочет помочь команде.
Да, бывает так, что он ошибается, но всё в порядке. Мне больше нравится, как он реагирует. Я слежу за этим. Не верю, что в 27 лет нельзя улучшить некоторые аспекты своей игры. Я действительно верю, что это возможно. Я могу принять ошибку, никаких проблем. Но что я не собираюсь принимать, так это то, что кто-то ошибается и перестаёт играть, не хочет принимать решения. Такой игрок неприемлем для нашей команды», — приводит слова Артеты Sky Sports.
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