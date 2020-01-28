Умяров прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».



«Моя фамилия фигурирует в селекционных списках «Манчестер Юнайтед»? Да ну, заканчивай! Мало ли всяких вбросов? Ты ещё скажи, что я в шорт-листе. Он где заканчивается, на Луне?



За мной следят? Ну само собой: я же играю в основе молодёжной сборной России и «Спартака». Понятно, что за молодыми следят. Сыграешь несколько хороших матчей на уровне сборных — и внимание увеличивается. Но, если честно, мне даже думать об этом сейчас не хочется», — приводит слова Умярова «Спорт Бизнес Online».



Умяров перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге и получил 4 жёлтые карточки.

Умяров мечтал о «Спартаке», тащил с температурой 38 и получал 18,5 тыс. рублей Наиль мог стать красно-белым ещё в детстве, но в «Чертаново» позвали его маму. Большой текст о самом перспективном игроке «Спартака».