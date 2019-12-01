Умяров мечтал о «Спартаке», тащил с температурой 38 и получал 18,5 тыс. рублей

Наиль мог стать красно-белым ещё в детстве, но в «Чертаново» позвали его маму. Большой текст о самом перспективном игроке «Спартака».

Умярову всего 19 лет, но без него уже трудно представить «Спартака» Тедеско. Если при Олеге Кононове в этом сезоне полузащитник вообще не выходил на поле в первых восьми матчах, а затем за четыре игры сыграл всего 106 минут, то при новом главном тренере за шесть игр он отыграл уже 440 минут. Лишь один раз немецкий специалист не выпустил Наиля на поле в стартовом составе – после игр с «Рубином», «Локомотивом» и «Ростовом» в матче с «Арсеналом» тренер дал ему отдохнуть.

Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах:



— тащит мяч между линиями



— всегда ищет варианты для развития атаки



— быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки»



— проделывает большой объём работы



— руководит партнёрами

На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле. В 18 лет новичок команды подсказывал партнёрам куда открываться и что делать. Кононов тогда сказал, что ещё тогда разглядел в Умярове лидера команды: «Ему привычным оказалось моё требование, что нужно обязательно руководить. Он в своей стихии».

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Но лидером Умяров стал ещё задолго до первого матча за «Спартак».

«Чертаново» выиграло борьбу за Умярова, хотя тот хотел и даже успел сыграть за «Спартак». На работу в клуб взяли его маму

О том, как Умяров попал в «Чертаново», рассказал генеральный менеджер клуба Дмитрий Поляцкин: «Мы смотрели за Умяровым на детских турнирах. В одном из них он даже поиграл за «Спартак». Они пригласили его сыграть на каком-то турнире, в маленьком возрасте это нормально – там заявки не нужны. Тогда ему было 10-11 лет. Но взять Наиля у них не получилось. И не только у «Спартака», его многие хотели».

Станислав Коротаев, тренировавший Умярова в «Чертаново» с 2013 года, рассказал о том, что в детстве мечтой Умярова был другой московский клуб.

«Когда я пришёл в «Чертаново», то Наиль уже был в их системе год или два, — говорит Коротаев, — я знаю, что академия Коноплёва была очень в нём заинтересована, это ведь рядом (Умяров родом из Сызрани. – Прим. «Чемпионата»), так что его пытались оставить. Но он хотел в «Спартак» — это его детская мечта».

«Возможно, Наиль выбрал «Чертаново», потому что мы взяли его маму к нам на работу, — рассказывает генеральный директор клуба Николай Ларин, — она и сейчас работает у нас на руководящей должности в медицинской службе. С адаптацией из-за этого проблем у Умярова было меньше – ему не надо было уходить из семьи. Всем это было удобно, ведь медицинский работник круглосуточно находился в интернате. Никто не называл его маменькиным сынком. У нас часто родители ребят работают в клубе, так делаем не только мы. Если есть возможность обеспечить такие условия, чтобы родители были рядом с детьми – почему бы и нет? Ведь они подходят под наши критерии».

Мама Наиля всегда была рядом с командой – ездила с «Чертаново» на матчи. Но Умярову это не мешало, а помогало. При этом Наиль жил не с ней, а с ребятами. «В 12-14 лет пацану рядом нужны родители, — говорит Коротаев, — это сложный период. Для Наиля близость с мамой была стимулом, да и переживать всё было легче. Если что-то не получается на поле, то мама ведь скажет доброе слово. Просто по голове погладит, и уже станет легче».

Хотя Наиль и родился в 2000 году, в «Чертаново» он успел поиграть с ребятами постарше: «Если Наиль тогда и переживал, что ребята 2000-го года могли ему немного завидовать, то по нему всё равно нельзя было этого сказать. Он боец, никогда ничего не показывает. В личном общении Умяров много не говорит – родители так воспитали. Он больше делает и думает. Многим можно поучиться у него бойцовским качествам».

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«Когда я пришёл в команду, то Умяров уже был одним из лидеров (Наиль играл за «Чертаново» с 2011 года. – Прим. «Чемпионата»), много забивал, — говорит Коротаев. — Наиль очень хорошо видел поле, обращался с мячом и всегда выполнял большой объём работы. Тогда он больше играл под нападающим, поэтому много забивал. Но со временем Наиль чуть больше стал делать акцент на оборону. И он реально хорошо отбирал мяч. В итоге Наиль и заиграл «восьмёркой».

А лидером в «Чертаново» Умяров был всегда: «В моменты, когда у команды ничего не получалось, Наиль мог взять эпизод на себя – реализовать момент, который сам же себе создал, — продолжает тренер, — в такие моменты он не раскисал. С возрастом он стал брать на себя ещё больше – чаще подсказывал ребятам, направлял игру. Это было уже к 15-16 годам. Мог и прикрикнуть: «Давйте, мужики!». Но он никому не пихал. В быту он вообще достаточно скромный парень, это на поле неуступчивый боец. Наиль всегда мог пошутить, посмеяться с ребятами, но не помню, чтобы он огрызался. Максимум, и то, в крайних случаях, мог что-то пробурчать себе под нос».

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Один раз был интересный момент: мы идём вместе после игры, а он говорит: «Станислав Юрьевич, вы мне сказали в одну сторону сместиться, а мне показалось, что лучше сделать наоборот». Потом пересмотрели этот момент, оказалось, что Наиль лучше увидел ситуацию и сместился туда, куда надо. Обсудили всё спокойно. Он никогда не шел в отрицаловку: «Буду делать так, потому что я решил!».

«А когда его я его хвалил – у Умярова крылья вырастали, — говорит Коротаев, — но и критику он воспринимал нормально. Я мог и напихать ему, и похвалить при всех. Так что звёздной болезни не было, хвалили только по делу. У Наиля была цель – он очень хотел играть. Его стимулировало то, что он один из лидеров команды. На крупных турнирах он получал либо лучшего игрока, либо полузащитника. Плюс в команде была конкуренция. Лучшими друзьями все не были, но друг за друга всегда бились. Если надо было драться – бежали драться. И Умяров бежал туда, где надо было защищать честь.



— Наиль когда-нибудь плакал? — вопрос Коротаеву.

— Плакал, конечно. Были моменты. Например, матч с «Реалом» на детском турнире в Испании в 2013 году. Нас тогда засудили на последней минуте, мы проиграли 2:1. После матча ревели все. Захожу в раздевалку: один плачет, второй успокаивает, третий уже в порядке. Тогда я выжидал паузу и рассказывал, что трагедии нет, что всё нормально.

Фото: chertanovo-football.ru

«Чертаново» задумывалось о замене Умярову после его травмы. А ещё Наиль просился играть с температурой 38

Лидерская сущность Наиля проявлялись не только на поле. Коротаев вспоминает, что было время, когда в «Чертаново» задумывались о замене полузащитнику:



— Наиль в 13 лет получил тяжелую травму. Долго восстанавливался. Мы уже думали, что дальше он не потянет, что ему надо искать замену. После травмы у него всё плохо получалось, а другие ребята уже стали Умярова опережать. Но он стиснул зубы. Допустим, говорю ему: «Чувствуешь, длинные передачи не получались сегодня? Надо поработать». И второй раз об этом можно было даже не вспоминать. Он сразу же оставался после тренировки и отрабатывал эти передачи, пока ночь не наступит. Наверное, Наиль родился с таким характером – железным».

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Самая поразительная история с Умяровым случилась в 2015 году. Команда «Чертаново» 2000 года на турнире в Италии одолела «Рому» и «Ювентус» и дошла до финала. Там россиян ждал «Эспаньол».

«За день до финала у Наиля поднялась температура до 39, — рассказывает Коротаев, — потом она спала до 37,5. Мы всё равно решили, что он должен отдохнуть – какие с такой температурой матчи? Пять часов до игры. Мне говорят: температура у него уже 36,8. Но я всё равно был против того, чтобы он играл. И тут ко мне подходит уже Наиль и говорит: «Я хочу и буду играть». В итоге он сыграл, как выяснилось, с температурой 38. Но всё равно был лучшим.

До перехода в «Спартак» Наиль получал 18 500 рублей. Школу закончил с золотой медалью, а английским дополнительно занимался с репетитором

Еще один факт: когда Наиль был футболистом основы «Чертаново», его зарплата была 18,5 тысяч рублей. Такие ставки тогда были у всех игроков.

«Если есть идеал того, как надо относиться к футболу – это Умяров, — говорит Ларин. — Знаете, у кого-то в жизни есть только футбол и больше ничего — это Наиль. А у кого-то есть футбол и что-то ещё: может, девушка, может, другое что-то: у Глушенкова, например, всегда видно в социальных сетях, что он вместе с девчонкой с нашей школы.

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Успеха Умяров добился и в учёбе. В интервью «Чемпионату» рассказывал, что он всегда хотел закончить школу с золотой медалью. Своего он добился – золотую медаль получил.

А английским Наиль отдельно занимался с репетитором, что, кстати, помогает ему в сегодняшнем Спартаке в прямом общении с Тедеско.

«Английский Наиль понимал прекрасно, — вспоминает Коротаев, — вот типичный пример: приезжаем где-то заграницей на турнир, ко мне подходят и что-то спрашивают на английском. А я ведь его не учил, сразу головой начинал крутить. Наиль как это увидит – сразу подойдёт и подскажет, узнает, чего от нас хотят».

Год назад, когда о контракте Умярова со «Спартаком» было объявлено официально, Ларин заявил, что клуб на этом трансфере (плюс на переходе Максима Глушенкова) уже заработал 37,5 млн рублей, но может заработать ещё, если Наиль будет продолжать играть в том же духе.

— Вы сейчас общаетесь с Наилем? — вопрос Ларину.

— До и после каждого матча. Обсуждаем всё, не только его игру.



— Как ему новый главный тренер?

— Когда человек играет, то тренер всегда хороший. Но у меня есть внутреннее ощущение, что Цорн и Тедеско – это правильное решение Федуна. Мне эти люди импонируют.



— Как раз при Тедеско Умяров стал одним из ключевых игроков «Спартака»

— Мне кажется, что до Тедеско Наиля оценил Цорн. И где-то на первом этапе подсказал немцу, что Умяров – хороший футболист.

«Он сейчас всё равно недооценен, — считает Поляцкин. — Умяров выше всех на голову, а играет меньше, чем может. Год-два – и Наиля ждёт национальная сборная. По потенциалу он сильнее Денисова, который долгие годы был ведущим опорником страны. Наиль тоже опорник, но он креативен. Поэтому и сильнее».

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А вот Коротаев к своему воспитаннику настроен более требовательно.

— Ему не хватает взрывных качеств. Это развивается, есть специальные упражнения – тренер по физподоготвке в клубе должен это видеть. Наилю нужно быстро стартовать с места. Но это можно и компенсировать пониманием игры: кому-то нужно взорваться и бежать, догонять соперника, а кому-то просто сделать просто два шага, чтобы перекрыть зону передачи мяча, своевременно сыграть на опережении или навязать борьбу. Наиль понимает игру, этим он компенсирует этот недостаток.



— А в чем он уже впечатлил?

— Опять же – лидерскими качествами. Всегда жестами подсказывает партнёрам, что делать, никогда не молчит. И это в «Спартаке», где играют зубры, где люди что-то значат. Для меня очень сильный показатель.



— Как и то, что он делает это в 19 лет?

— 19 лет – это уже! Мбаппе в 19 уже гремел на весь мир! Но если Наиль не будет останавливаться в росте, это будет предпосылкой для того, чтобы в будущем уехать в Европу. Я ему от всей души желаю, чтобы у него все получилось.