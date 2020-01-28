Зане провёл первую с августа 2019 года тренировку в общей группе

Немецкий нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане приступил к тренировкам в общей группе.
Футболист впервые занимался вместе с командой с августа 2019 года, когда он получил разрыв крестообразных связок колена. Форвард травмировался в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, по пенальти 5:4).
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Сити».
Напомним, что прошлым летом Зане мог перейти в «Баварию», но трансфер сорвался из-за тяжёлой травмы игрока.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. Всего 24-летний форвард провёл за английский клуб 134 матча во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» действует до лета 2021 года.
- 28 января 2020
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