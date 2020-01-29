«Зенит» и ЦСКА одновременно прилетели в Испанию

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» прибыли в Испанию для прохождения учебно-тренировочного сбора, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Футболисты ЦСКА, которые возвращались в Москву в промежутке между первым и вторым сборами, вернулись в Испанию. Игроки, которые предпочли провести выходные в Европе, присоединятся к одноклубникам уже в Кампоаморе. Вечером у команды запланирована первая тренировка на этом сборе.
ЦСКА и «Зенит» практически одновременно прилетели в Аликанте. Чемпионы России сегодня начнут сбор в Бенидорме.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Олега Лысенко.
На сборе в Испании «Зенит» и ЦСКА встретятся в контрольном матче, который состоится 9 февраля.
«Зенит», набрав 45 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (34) — на четвёртом месте.
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